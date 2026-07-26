Вернувшиеся с СВО бывшие осужденные смогут получить помощь с работой и документами

МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке граждан, которые имели судимость, затем ушли на военную службу и после участия в СВО возвращаются к гражданской жизни.
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