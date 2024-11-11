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Правоохранители Казахстана рассказали, сбежал ли из тюрьмы Куандык Бишимбаев, жестоко убивший Салтанат Нукенову

Правоохранители Казахстана рассказали, сбежал ли из тюрьмы Куандык Бишимбаев, жестоко убивший Салтанат Нукенову

На днях в СМИ появилась новость о том, что из тюрьмы пропал бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, который год назад жестоко расправился с женой Салтанат Нукеновой.

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