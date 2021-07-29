NASA: модуль "Наука" не нанес ущерба МКС

Специалисты NASA заявили, что не зафиксировали никакого ущерба Международной космической станции (МКС) от незапланированного запуска двигателей на модуле "Наука", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Специалисты NASA заявили, что не зафиксировали никакого ущерба Международной космической станции (МКС) от незапланированного запуска двигателей на модуле "Наука", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Свежие комментарии