Американский актер Сильвестр Сталлоне в интервью пошутил, что не может выйти на пенсию, потому что должен оплатить свадьбу своей старшей дочери Софии.
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