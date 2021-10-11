Минэкологии оштрафовало горнодобывающую компанию на треть миллиона

Проверка деятельности компании «Альянс-Групп», добывающей песок около деревни Васютино городского округа Павловский Посад, выявила ряд серьезных нарушений законодательства о недрах, 11 октября сообщил сайт Министерства экологии и природопользования Московской области.
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