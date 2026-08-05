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Царьград

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Минобороны России заявило о поражении трех сухогрузов у Одессы

Минобороны России заявило о поражении трех сухогрузов у Одессы

У берегов Одессы повреждено судно, возник пожар. Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре Украины и поразили три сухогруза, задействованные в интересах ВСУ.

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