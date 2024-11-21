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Кухня и дом

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Лайфхак, который позволит вам сделать любимое блюдо не хуже, чем в ресторане

Лайфхак, который позволит вам сделать любимое блюдо не хуже, чем в ресторане

﻿Приготовить яичный пашот, как в любимом кафе, кажется, не из простых хочется добиться идеально ровной формы и нежных текстур, но на деле часто получается что-то совсем не добавлено прикус, а если вы пользуетесь микроволновой печью, то иногда получается нестабильная подстанция.

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