“Elon Musk ordered the slowdown of a military-grade version of Starlink relied on by Ukraine, a decision that sparked panic in Kyiv and confusion inside the Trump administration,” the Wall Street Journal reports.
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