Гениальные фильмы с двумя актерами

Есть фильмы, снятые без толп знаменитостей и массовок, но они производят на зрителя самое сильное впечатление, потому что ничего не отвлекает внимания от главного – от игры ключевых персонажей, которые занимают почти всё экранное пространство.
Есть фильмы, снятые без толп знаменитостей и массовок, но они производят на зрителя самое сильное впечатление, потому что ничего не отвлекает внимания от главного – от игры ключевых персонажей, которые занимают почти всё экранное пространство.
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