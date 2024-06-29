Мы сказали ПАСЕ: нет! Люди, я чего-то не понимаю? Мы что, до сих пор находились в этой ПАСЕ? Как? Мы разве не уходили оттуда, гордо хлопнув дверью? А ну да, ну да.
Люди, я чего-то не понимаю? Мы что, до сих пор находились в этой ПАСЕ?
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Именно для этого и начинается "взрыв народного негодования". Решения ПАСЕ вообще не имеют значения для нас. Эта организация давно утратила свою значимость. Похоже, что ее существование сводится к публичным выступлениям. 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом признать Путина после 2024 года нелегитимным президентом. Что ещё надо объяснять?
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13 час.
Галина глушкова
Не Россия, а чиновники, которые распоряжаются бюджетом страны в своих личных интересах!
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13 час.
Модест
Галина, Вы последнее предложение в моём комментарии прочитали?
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12 час.
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