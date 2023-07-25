Так что же произошло в ЮАР: Россия устроила Западу мат в три хода

Андрей Stan

Какой там мат?! Автор тужится представить в выигрышном свете... А в реалии: ЮАР под насрала себе в карман... Ну это не бог весть что... Теперь "репутация" ЮАР хреновтая... Но?! Путин ткнул носом весь "евросадик" носом в свое же дерьмо, своей статьей и не только ей одной... К примеру, тебе заблокированные удобрения в ЕС... Грубо говоря, Россия поставила Политикум ЕС на растяжку?!.... Вся Африка теперь знает, 202 тыс.тонн России, которые та хочет отдать БЕСПЛАТНО, колонизаторы из Европы украли и попробуют продать им...))) Этим они только ещё больше подольют мельницу обоснованности изгнания европидарасов... ЦАР ведет переговоры об открытии военной базы..В Ливии Россия способствовала установлению мира....Францию и ООН из Мали выгоняют... На очереди Нигер и Кот-дивуар... А эта область всегда была вотчиной Франции, так называемый Сахел... )))