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Сирия разрешила пролёт самолётов из России через её воздушное пространство

Сирия разрешила пролёт самолётов из России через её воздушное пространство

Глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур заявил, что правительство страны дало разрешение на пролёт гражданских российских самолётов через её воздушное пространство.

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