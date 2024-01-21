REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Украина может лишиться западного финансирования из-за нежелания президента этой страны Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, пишет New York Post (NYP).
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