На ремонт дорог в Омске (с заменой остановочных павильонов) выделили более 800 миллионов. Дороже всего обойдется ремонт улицы Заозерной.
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На ремонт дорог в Омске (с заменой остановочных павильонов) выделили более 800 миллионов. Дороже всего обойдется ремонт улицы Заозерной.