Боец Мирон: в курском приграничье ВСУ оставляли ловушки для работы саперов

КУРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Солдаты ВСУ при отступлении из приграничных районов Курской области оставляли ловушки для российских саперов, рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.
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