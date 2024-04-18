Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что человечество вскоре не сможет жить без искусственного интеллекта

Большинство опрошенных россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта, при этом 39% опрошенных опасаются, что их профессия будет заменена при помощи ИИ-алгоритмов.
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