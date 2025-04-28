Эксперты предупредили россиян о схеме мошенничества в преддверии Дня Победы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Мошенники придумали новую схему хищения средств и персональных данных у россиян с помощью государственного фонда "Защитники Отечества", сообщают эксперты компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6.
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