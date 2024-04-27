Младший научный сотрудник Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41»

Младший научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель группы атмосферных исследований СП-41 Денис Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41».
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