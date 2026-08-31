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Регионы России

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Правительство выделило свыше 2,4 млрд рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

Правительство выделило свыше 2,4 млрд рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

Правительство России направило более 2,4 миллиарда рублей из резервного фонда на оказание государственной поддержки предпринимателям в Республике Крым и городе Севастополе.

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