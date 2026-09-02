Минобороны сообщило об атаке БПЛА на Владимирскую область

Всего за сутки уничтожены 238 украинских беспилотников над 13 регионами России и Черным морем.Владимирская область впервые за долгое время подверглась атаке украинских БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
- ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым