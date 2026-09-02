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Владимирские новости

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Минобороны сообщило об атаке БПЛА на Владимирскую область

Минобороны сообщило об атаке БПЛА на Владимирскую область

Всего за сутки уничтожены 238 украинских беспилотников над 13 регионами России и Черным морем.Владимирская область впервые за долгое время подверглась атаке украинских БПЛА.

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