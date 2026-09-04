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Царьград

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Тылы ВСУ рухнули: порты, заводы и склады с оружием уничтожены за несколько часов - карта ударов

Тылы ВСУ рухнули: порты, заводы и склады с оружием уничтожены за несколько часов - карта ударов

Логистический коллапс, промышленный паралич, порты в огне - так прошла ночь возмездия. Россия нанесла сокрушительный удар по тылам ВСУ: сухогрузы с оружием уничтожены, заводы остановлены, склады разнесены.

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