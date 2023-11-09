Туляки могут посетить новый познавательный проект VK Лекторий, который стартует в Туле

Жители Тулы первыми смогут посетить VK Лекторий — новый формат публичных выступлений от VK Fest. 12 ноября зрителей ждут лекции знаменитых спикеров об искусственном интеллекте, моде, здоровом питании и юморе.
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