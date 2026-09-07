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MeMo-Logic

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Люди оказались в ловушке: в Непале из тоннеля пытаются спасти 40 человек

Люди оказались в ловушке: в Непале из тоннеля пытаются спасти 40 человек

Об этом рассказали представители местных СМИ. Развернуто сразу несколько штабов. .

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