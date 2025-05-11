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LentaMsk.RU

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Пушков: не Макрону решать, чего достаточно или нет в предложении России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что вопрос о том, достаточно ли России для переговоров того, что она предлагает, не является прерогативой […] The post Пушков: не Макрону решать, чего достаточно или нет в предложении России по Украине first appeared on LentaMsk.

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