Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что вопрос о том, достаточно ли России для переговоров того, что она предлагает, не является прерогативой […] The post Пушков: не Макрону решать, чего достаточно или нет в предложении России по Украине first appeared on LentaMsk.
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