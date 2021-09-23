Александр Роджерс: Почему России нужна новая социалистическая партия

Закон и ПорядокПолитикаАлександр Роджерс: Почему России нужна новая социалистическая партия Вчера проигравшие выборы нетоварищи типа Рашкина собрали митинг протеста, требуя непризнания результатов выборов.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РожковВрет и врет этот Роджерс. Вот, например, пишет: "Стоящие перед немногочисленной кучкой своих сторонников представители филиала Бандерштата в России (заявляющие, что «Крым не наш» и вопящие про «Путлера») никак не могли понять, что они делают не так?" Но ведь коммунисты с ликованием встретили весть о присоединении Крыма. Наглое вранье, как все измышления этого "социалиста". Не так делают не они, а тот электорат, который идя на поводу таких вот пропагандистов, как Роджерс, и иже с ним, опять лопухнулся и выбрал тех же самых, которые, например, проводят оптимизацию. и не только ее. https://youtu.be/l65o9kHQc-cКомментировать
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