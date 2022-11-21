Politico: Между США и Евросоюзом грядёт торговая война

Противостояние может начаться из-за американского закона о снижении инфляции.Аналитики издания Politico опубликовали материал, в котором проанализировали последствия закона о снижении инфляции в США, который вступит в силу 1 января 2023 года.
Противостояние может начаться из-за американского закона о снижении инфляции.Аналитики издания Politico опубликовали материал, в котором проанализировали последствия закона о снижении инфляции в США, который вступит в силу 1 января 2023 года.
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