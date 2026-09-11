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Военное обозрение

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Отказ от российского газа уже обошёлся Германии более чем в 50 млрд евро

Отказ от российского газа уже обошёлся Германии более чем в 50 млрд евро

Помимо прямых госрасходов, ФРГ потеряла часть своей промышленности и была вынуждена строить новые СПГ-терминалы.

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