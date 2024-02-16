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Модель Кайя Гербер призналась, что только недавно осознала величие своей матери

Модель Кайя Гербер призналась, что только недавно осознала величие своей матери

Дочь Сидни Кроуфорд рассказала, что до недавнего времени не осознавала популярности своей мамы Актриса Кайя Гербер в недавнем интервью призналась, что только в прошлом году осознала, что ее мама, Синди Кроуфорд, является одной из величайших супермоделей мира.

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