Модель Кайя Гербер призналась, что только недавно осознала величие своей матери

Дочь Сидни Кроуфорд рассказала, что до недавнего времени не осознавала популярности своей мамы Актриса Кайя Гербер в недавнем интервью призналась, что только в прошлом году осознала, что ее мама, Синди Кроуфорд, является одной из величайших супермоделей мира.