Модель Кайя Гербер призналась, что только недавно осознала величие своей матери

Дочь Сидни Кроуфорд рассказала, что до недавнего времени не осознавала популярности своей мамы Актриса Кайя Гербер в недавнем интервью призналась, что только в прошлом году осознала, что ее мама, Синди Кроуфорд, является одной из величайших супермоделей мира.
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