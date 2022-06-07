Сотрудники полиции и Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю провели цикл профилактических мероприятий для несовершеннолетних «Марафон добрых дел»

В Красноярском крае в преддверии Дня защиты детей прошла акция «Марафон добрых дел». Цель акции - уделить особое внимание ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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