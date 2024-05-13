Женщины-ангелы открыли ракету в Краснодаре

В одном из краснодарских дворов появился необычный арт-объект, притягивающий взгляды прохожих. Шестиметровая ракета из металла, будто сошедшая со страниц космической одиссеи, гостеприимно распахнула свои люки, приглашая горожан отправиться в увлекательное путешествие.