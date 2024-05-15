Госсекретарь Блинкен: США, скорее всего предоставят Киеву 2 ЗРК Patriot для обороны Харькова

Совершающий вояж на Украину госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, выступил на пресс-конференции в Киеве и попытался зарядить своих визави оптимизмом, пообещав им выделить для защиты Харькова от наступления русских, аж две системы ПВО Patriot.
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