Госсекретарь Блинкен: США, скорее всего предоставят Киеву 2 ЗРК Patriot для обороны Харькова

Совершающий вояж на Украину госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, выступил на пресс-конференции в Киеве и попытался зарядить своих визави оптимизмом, пообещав им выделить для защиты Харькова от наступления русских, аж две системы ПВО Patriot.