Комсомольская правда

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"Калашников" разработал новый пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков

"Калашников" разработал новый пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» группа компаний (ГК) «Калашников», которая входит в госкорпорацию «Ростех» представила новый пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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