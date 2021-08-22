"Калашников" разработал новый пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» группа компаний (ГК) «Калашников», которая входит в госкорпорацию «Ростех» представила новый пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.