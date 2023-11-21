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Какая форма ногтей для каких пальцев подходит

В этой статье мы рассказываем, какая форма ногтей для каких пальцев подходит. Это  должна знать каждая модница для безупречного маникюра! Овал Овальная форма универсальна в своем роде – она оптимально подходит как для коротких полных, так и для длинных тонких пальцев.

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