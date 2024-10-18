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Простая, но не всегда очевидная причина, почему в США дороги лучше, чем в России

Простая, но не всегда очевидная причина, почему в США дороги лучше, чем в России

Дороги в США часто ставят в пример отечественным. Мол посмотрите, какое у американцев превосходное дорожное покрытие, да еще служит годами на протяжении едва ли не десятилетий.

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