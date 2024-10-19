Мне посчастливилось заглянуть за кулисы еще одного удивительного мира Евпатории - трамвайного депо. Нас встретили гостеприимные сотрудники депо, которые с энтузиазмом рассказали о работе транспортного предприятия и поделились историями о трамваях.
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