Мне посчастливилось заглянуть за кулисы еще одного удивительного мира Евпатории - трамвайного депо. Нас встретили гостеприимные сотрудники депо, которые с энтузиазмом рассказали о работе транспортного предприятия и поделились историями о трамваях.