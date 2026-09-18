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Свыше 400 дворовых проездов обновят в Подмосковье в этом году

Свыше 400 дворовых проездов обновят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье завершается ремонт дворовых проездов большими картами. Подрядчики уже обновили около 632 тысяч квадратных метров покрытия, работы в этом году запланированы более чем на 420 территориях.

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