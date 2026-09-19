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Спецпосланник Трампа объявил о "смерти" журналистики в США

Спецпосланник Трампа объявил о "смерти" журналистики в США

CNP/Sipa USA/TASS Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл 19 сентября заявил, что журналистика в Соединенных Штатах мертва.

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