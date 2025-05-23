Оборонные миллиарды исчезли: ФСБ накрыла заводы, один из фигурантов — бывший замглавы Росстандарта

БлокнотРУ В Ростовской области прошли масштабные обыски. В Ростовской области прошли масштабные обыски на фоне громкого дела о хищении более 1 миллиарда рублей из бюджета, предназначенного для исполнения государственного оборонного заказа.
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