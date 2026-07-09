Рекордная жара в Великобритании может привести к росту цен на продовольствие, пишет РИА Новости. Высокая температура и засуха уже оказывают влияние на фермерские хозяйства, снижая урожайность и создавая проблемы для животноводства.
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