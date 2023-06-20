Автомобиль сбил пенсионерку в Уссурийске

В понедельник, 19 июня, в городскую больницу госпитализирована 80-летняя женщина, попавшая под колеса автомобиля, сообщили ИА UssurMedia ы ГИБДД Уссурийска.
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