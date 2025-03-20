В Кировграде подвели предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик»

Сотрудники Госавтоинспекции МОтд МВД России «Кировградское» подвели предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик», направленного на предотвращение ДТП и выявление нарушений среди водителей грузового транспорта.
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