Радимов извинился перед «Спартаком» за слова, что тот «пропустит от „Зенита“ трёшку»

По словам экс-футболиста, он был неправ, что настолько не верил в красно-белых. Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов извинился перед «Спартаком» за слова, что столичная команда «пропустит трёшку» в матче с сине-бело-голубыми.
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