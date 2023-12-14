Хабаровчанка фиктивно селила к себе домой мигрантов

Лидия Курзаева

Ну и доколе мы будем терпеть этих заезжих гастарбайтеров? А на тех людей, которые на них наживаются, наложить такой штраф, чтобы сто раз пожалели о том, что впустили к себе на постой "иностранных граждан" А на других злостных нарушителей завести уголовное дело и наказать по полной.