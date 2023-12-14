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Хабаровчанка фиктивно селила к себе домой мигрантов

Хабаровчанка фиктивно селила к себе домой мигрантов

По данным Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, 53-летняя жительница города фиктивно прописывала граждан из Средней Азии.

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Комментарии
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Галина Малыхина
гнать надо до кишлака
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12 час.
Лидия Курзаева
Ну и доколе мы  будем  терпеть этих  заезжих гастарбайтеров?           А на  тех людей, которые на них наживаются, наложить такой штраф,  чтобы сто раз пожалели о том, что впустили к себе на постой  &quot;иностранных граждан&quot; А на других злостных нарушителей завести уголовное дело и наказать по полной.
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12 час.

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