По данным Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, 53-летняя жительница города фиктивно прописывала граждан из Средней Азии.
Хабаровчанка фиктивно селила к себе домой мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
гнать надо до кишлака
Ответить
12 час.
Лидия Курзаева
Ну и доколе мы будем терпеть этих заезжих гастарбайтеров? А на тех людей, которые на них наживаются, наложить такой штраф, чтобы сто раз пожалели о том, что впустили к себе на постой "иностранных граждан" А на других злостных нарушителей завести уголовное дело и наказать по полной.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии