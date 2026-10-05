Татьяну Тарасову госпитализировали, ее состояние не удается стабилизировать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице из-за ухудшения состояния.
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