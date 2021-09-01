Состоялась традиционная августовская педагогическая конференция

Председатель районного совета Александр Конохов, глава администрации района Антон Кравец, депутаты ГС РК Михаил Безнос, Александр Шувалов приняли участие в заседании традиционной расширенной коллегии Управления образования, молодежи и спорта.
Председатель районного совета Александр Конохов, глава администрации района Антон Кравец, депутаты ГС РК Михаил Безнос, Александр Шувалов приняли участие в заседании традиционной расширенной коллегии Управления образования, молодежи и спорта.
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