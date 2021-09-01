Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Что-то с погодой в Крыму не такое стало, не замечаете? Я про климатическое оружие в принципе..ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУП...
  • Владимир Пятицкий
    к чёрту их программы и едро туда же с темнейшимЗа или против ком...
  • Россиянин
    Встретились два гандона.Моргенштерн ответ...

Состоялась традиционная августовская педагогическая конференция

Состоялась традиционная августовская педагогическая конференция

Председатель районного совета Александр Конохов, глава администрации района Антон Кравец, депутаты ГС РК Михаил Безнос, Александр Шувалов приняли участие в заседании традиционной расширенной коллегии Управления образования, молодежи и спорта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх