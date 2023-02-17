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Кевин Дюрэнт впервые предстал в форме «Санз»

Кевин Дюрэнт впервые предстал в форме «Санз»

Звездный новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт попозировал в форме клуба из Аризоны. Дюрэнт стал игроком «Санз» в результате обмена из «Нетс» перед дедлайном.

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