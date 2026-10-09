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СНГ наращивает торговлю: взаимный оборот превысил $110 млрд

Торговые связи России со странами Содружества Независимых Государств продолжают расти. По итогам 2025 года товарооборот превысил 110 миллиардов долларов, а в первой половине 2026 года взаимная торговля увеличилась еще на 12%.

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