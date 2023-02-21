Трамп пообещал урегулировать ситуацию вокруг Украины в случае победы на выборах

Заключение соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов пообещал бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы американской администрации, выступая 20 февраля на митинге своих сторонников в штате Флорида.
Заключение соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов пообещал бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы американской администрации, выступая 20 февраля на митинге своих сторонников в штате Флорида.
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