Стало известно о временных изменениях маршрутов следования общественного транспорта 27 января

Их внесут в связи с проведением торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В этот понедельник, 27 января, в Петербурге изменятся трассы следования и временные интервалы ряда маршрутов общественного транспорта.