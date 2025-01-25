Стало известно о временных изменениях маршрутов следования общественного транспорта 27 января

Их внесут в связи с проведением торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В этот понедельник, 27 января, в Петербурге изменятся трассы следования и временные интервалы ряда маршрутов общественного транспорта.
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