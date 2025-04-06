В РПЦ объяснили причину печальной статистики супружеских измен

Популяризация супружеских измен в массовой культуре привела к «печальной статистике». Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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